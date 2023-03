Politie krijgt 90 tips na uitzending over gewelddadige dood Xavier Durlinger (19) in Sittard

In Opsporing Verzocht werden camerabeelden getoond van een fietser in Sittard. Omdat op de beelden een herenfiets te zien is, denkt de politie dat het om een man gaat. Hij fietste op de dag dat Xavier verdween tussen de President Kennedysingel en De Kollenberg in Sittard, waar het slachtoffer later dood werd gevonden. De politie wil weten wie de man is. ,,We hopen dat de fietser zich meldt of iemand hem herkent”, zei een woordvoerster van de politie. Mogelijk heeft deze fietser belangrijke informatie die kan helpen in het onderzoek.