Politie geeft toch toestemming voor serene herdenking Jurgen Conings: 80-tal sympathisanten daagt op

23 juni Stad Genk start eind dit jaar nog met de uitrol van maar liefst elf trajectcontroles. “Te snel rijden is dan ook één van de grootste ergernissen van de Genkenaren. Met dit project hopen we het rijgedrag van een kleine minderheid aan te passen”, klinkt het bij het stadsbestuur. Om bestuurders nu al aan de trajectcontroles te laten wennen, hangen er op de betreffende locaties borden op die aangeven of je al dan niet de snelheidslimiet overschrijdt.