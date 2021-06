Politie geeft toch toestemming voor serene herdenking Jurgen Conings: 100-tal sympathisanten daagt op

Dilsen-StokkemHet herdenkingsmoment voor Jurgen Conings in Dilsen-Stokkem is toch doorgegaan. Vlakbij de plaats waar vorige week de militair werd gevonden, verzamelden een 80 tot 100 sympathisanten. De herdenking is sereen verlopen.

Omstreeks 13.35 uur was de parking Sparrendal , vlakbij het Dilserbos, al helemaal volgelopen. Om 14 uur stond een herdenkingstocht gepland in Dilsen aan het bos met als doel naar de bewuste boom te trekken waar Conings zichzelf van het leven beroofde. De burgemeester had de optocht nochtans verboden omdat er geen aanvraag was ingediend en ook de politie gaf een negatief advies.

Uiteindelijk mochten de sympathisanten toch een podium opbouwen en een stille wake houden, maar de wandeling naar de vindplaats ging niet door. Enkele mensen namen bloemen en kransen mee, anderen droegen een fotokader van de betreurde militair. Een bus vanuit West-Vlaanderen mocht van de politie nog het parkeerterrein oprijden om er een geluidsinstallatie te plaatsen voor de verschillende toespraken.

Onder meer Tomas Boutens nam kort het woord tijdens het herdenkingsmoment. Boutens is een ex-collega die net zoals Conings sympathiseerde met extreemrechts Vlaanderen. In 2014 is hij zelfs veroordeeld tot vijf jaar cel, waarvan één jaar met uitstel, wegens het plannen van terreuracties en het verspreiden van geweldsverheerlijkende ideologie.

Gedoogd, maar niet toegelaten

“We hebben deze bijeenkomst, die in principe niet toegelaten was, gedoogd, vooral omdat er geen echte mogelijkheid was om goede afspraken op voorhand te maken”, legt korpschef Ronin Cox van politiezone Maasland uit. “We zijn ter plaatse gekomen met een aantal dispositieven, lokale mensen met een federale versterking en een aantal informatieploegen. We hebben vooral gewerkt op basis van een goede inschatting ter plaatse en voorafgaande contacten. We hebben kunnen verhinderen dat er een te grote toeloop zou komen, want dan zouden we de veiligheid sowieso niet hebben kunnen garanderen. Omdat de herdenking in een bos in open lucht plaatsvond konden de coronamaatregelen goed gehandhaafd worden, en bleef het recht op vrije meningsuiting gevrijwaard.”

Er was met de aanwezigen afgesproken om het herdenkingsmoment op de parking te houden. Ze kregen geen toelating om naar de vindplek van Jürgen Conings zelf te wandelen. “Dat is een hele moeilijke, want we zitten wel in open bos”, zegt Cox. “We zitten hier op een plaats die niet voor iedereen zomaar gemakkelijk vindbaar en toegankelijk is. We zouden dit niet 100 procent hebben kunnen verhinderen, behalve als er grotere groepen naartoe zouden gaan. Mogelijk zijn enkelingen naar daar gegaan, maar het herdenkingsmoment was voor ons de essentie. Daarom hebben we goede afspraken gemaakt met een van de grotere organisatoren.”

Rond 15 uur vertrokken de meeste deelnemers.

