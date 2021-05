Opnieuw zoekactie naar Jürgen Conings in Dilsen-Stokkem

Hasselt Joline (27) en Karolien (30) openen volledig roze taarten­huis­je in Maastrich­ter­straat: “Zelfs onze outfits gaan op in het interieur”

28 mei Al sinds vorige zomer dromen de Hasseltse vriendinnen Joline Seynaeve (27) en Karolien Vanoppen (30) van hun eigen taartenhuisje, en dit weekend is het zover: de opening van ‘Cantine Clementine’. Die komt in het pand achter het charmehotel ‘t Hemelhuys in de welgekende Maastrichterstraat, maar heeft eigenlijk geen adres nodig om er te geraken. “We hebben iedereen vooraf gewaarschuwd dat we vooral met de kleur roze gingen werken, en aan die belofte hebben we ons gehouden.”