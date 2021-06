Opnieuw zoekactie naar Jürgen Conings (46) aan Dilserbos

Hasselt/Genk/Sint-Truiden/Bilzen Van schilderen met de kids tot koffieklet­sen met Vlaande­rens invloed­rijk­ste illustrato­ren: zo ziet Limburgs literatuur­fes­ti­val ‘Zin in Zomer’ er dit jaar uit

8 juni Goed nieuws voor wie graag wegdroomt in de wereld van literatuur en illustratie, want festival ‘Zin in Zomer’ komt er weer aan. Carll Cneut, Rébecca Dautremer, Brecht Evens en tal van andere gerenommeerde auteurs en illustratoren zakken daarvoor speciaal af naar de Limburgse grootsteden. Maar bovenop Hasselt, Sint-Truiden en Genk komt daar dit jaar nog één locatie bij. Ook de Bilzenaren kunnen voortaan in het laatste weekend van augustus een literaire workshop, lezing of optreden meepikken. Onze redactie zocht alvast zes tips bij elkaar om je op weg te helpen.