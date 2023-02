OM nog lang niet klaar met onderzoek Donny M., mogelijk wel belangrijk dna-bewijs gevonden

Het Openbaar Ministerie (OM) in Limburg is nog lang niet klaar met het onderzoek naar de dood van het Limburgse jongetje Gino. Wel bestaat de kans dat er belangrijk dna-bewijs is aangetroffen in de woning van hoofdverdachte Donny M., die Gino seksueel zou hebben misbruikt en vermoord.

Dat meldde de officier van justitie in de derde pro-formazitting tegen M., die in tegenstelling tot de eerste twee zittingen niet aanwezig was. Volgens het OM is er aan een slot van de badkamerdeur in de woning in Geleen dna van meerdere personen aangetroffen. Tot nu toe was er geen hard forensisch bewijs dat Gino in de woning van M. aanwezig was, maar door deze dna-vondst zou dat kunnen veranderen. ,,Hoe sterk het aangetroffen dna-profiel is en wat de bewijswaarde van het gevonden materiaal is, wordt nog uitgezocht", stelde de officier.

M. heeft al bekend dat hij Gino vorig jaar juni in Kerkrade ontvoerde en in zijn woning in Geleen seksueel misbruikte en om het leven bracht. Maar mede omdat de hoofdverdachte wisselend heeft verklaard over wat er precies gebeurd is, kost het het OM veel moeite om dat nauwkeurig te reconstrueren. ,,Het onderzoek is nog in volle gang”, meldde de officier van justitie dan ook.

In de woning in Geleen zijn inmiddels ook druppels gevonden met daarin sporen van MDMA en de werkzame stof in Kamagra (een soort Viagra). Deze stoffen werden eerder ook gevonden in een vloeistof die uit de mond van Gino liep toen hij werd gevonden. Dat zou er volgens het OM op kunnen wijzen dat het verhaal van M. over wat er gebeurd is in zijn woning, niet klopt. De hoofdverdachte verklaarde dat hij zijn slachtoffer de verdovende middelen gaf nadat die had overgegeven. Mogelijk is dat dus al hiervoor gebeurd.

Ampul met drugs

Zo zijn er nog meer dingen die het OM goed wil uitzoeken, onder meer over het drugsgebruik van M. vóór hij Gino in Kerkrade ontvoerde. In een keukenla is een ampul gevonden met een kleine achtergebleven hoeveelheid mdma, amfetamine, cafeïne en GHB, die daarop zouden kunnen wijzen.

Ook willen de onderzoekers meer onderzoek doen naar het tape dat M. gebruikte om vuilniszakken met daarin het overleden lichaam en de kleding van zijn slachtoffer dicht te maken. Ze zijn ook nog op zoek naar meer dna-bewijs op beddengoed in de woning van M, onder meer op het kussen waarmee die zegt zijn slachtoffer te hebben gesmoord. Kortom, op de volgende zitting op 10 mei, mag nog geen 'compleet einddossier met een strik eromheen’ worden verwacht, stelde het OM.

Volgens Phil Boonen, advocaat van de nabestaanden van Gino, heeft de familie er alle begrip voor dat het onderzoek van het OM nog niet klaar is. ,,Natuurlijk hadden ze liever gezien dat dat gisteren al zover was, maar ze staan er hetzelfde in als het OM: ze willen precies weten wat er is gebeurd. Ze zijn tevreden met de inspanningen van het onderzoeksteam.”

Volledig scherm Advocaat Phil Boonen, die de nabestaanden van de omgebrachte Gino bijstaat. © Videostill

Waar de nabestaanden minder tevreden mee zijn: dat ze maar met een beperkte groep aanwezig kunnen zijn bij de zittingen. Deze zijn aangemerkt als risicozittingen, waardoor er maar een beperkt aantal mensen in de zaal welkom is. Maandag hadden de nabestaanden, zoals voor elke zitting, een gesprek met het OM.

,,Daarin hebben ze nogmaals aangegeven dat ze graag met meer mensen aanwezig willen zijn", zegt Boonen. ,,Nu moeten er steeds keuzes gemaakt worden: wie wel, wie niet? Dat is vervelend. En sowieso geeft het steun als als nabestaande achterom kijkt en een groep mensen ziet die je kent. Want het is al zwaar genoeg.”

De officier van justitie vroeg de rechtbank woensdagochtend om het verzoek van de nabestaanden nogmaals in overweging te nemen en bij de volgende zitting op 10 mei een grotere groep toe te laten. De rechter zegde toe naar het verzoek te kijken, maar kon nog niets beloven.

Pieter Baan Centrum

De bedoeling was om woensdag ook de resultaten te bespreken van een observatierapport over Donny M. dat was opgesteld door het Pieter Baan Centrum. Maar dat is nog niet af. Tot nu toe zijn er enkel zogeheten pro-formazittingen geweest in de zaak. De inhoudelijke behandeling volgt later, als het onderzoek van het OM helemaal klaar is. Wanneer het OM zover is, is dus nog niet duidelijk.

Tijdens de vorige zitting, op 5 december, stelde het OM dat vaststaat dat Donny M. zijn slachtoffer heeft gewurgd, nadat hij het jongetje seksueel had misbruikt. Gino's zus Kelly deed aan het einde van die zitting nog een emotionele oproep aan Donny M. om openheid van zaken te geven. ,,Gooi alles op tafel, jongen. Je hebt niets meer te verliezen’’, schreeuwde ze.

Op de tafel waaraan de nabestaanden zaten, was in december een foto neergezet van de moeder van Gino, die in november dood werd aangetroffen in haar woning - ze stierf een natuurlijke dood.

Gino verdween op 1 juni vorig jaar in Kerkrade tijdens het buitenspelen. De politie en honderden vrijwilligers zochten dagenlang in de hoop de jongen snel te vinden. Op 4 juni werd M. opgepakt in zijn woning in Geleen en niet veel later leidde hij de agenten naar het lichaam van het jongetje. Tijdens de eerste zitting in september bekende M. dat hij Gino heeft meegenomen, hem xtc en Kamagra (een soort Viagra) gaf en hem seksueel misbruikte.

