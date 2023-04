NK wielrennen op de weg start dit jaar in Valkenburg

WEER. Vanochtend overwegend bewolkt weer in Dil­sen-Stok­kem

Vanochtend en vanmiddag wordt het weer in in Dilsen-Stokkem bewolkt met temperaturen tussen de 2 en 10 graden. Later klaart het weer op met temperaturen tussen de 7 en 9 graden. In de avond wordt het bewolkt, maximaal 9 graden en een zwakke noordwestelijke wind.