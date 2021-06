Nieuwe zoekactie naar Jürgen Conings aan Nationaal Park Hoge Kempen

Hasselt Politie Limburg Regio Hoofdstad pakt uit met nieuwe commando- en crisisroom: “Hiermee krijgen we nóg beter zicht op rampen en evenemen­ten”

31 mei De politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) heeft een splinternieuwe en hoogtechnologische commando- en crisisroom ingericht in haar politiegebouw in de Zwarte-Brugstraat in Hasselt. In die ruimte zal de politie grote evenementen en crisissituaties nog nauwkeuriger in het oog houden, én de juiste manschappen naar de juiste locatie uitsturen wanneer nodig. Het systeem werd alvast voor het eerst succesvol getest bij de heropening van de terrassen, en is er nu definitief dankzij een budget van 36.000 euro.