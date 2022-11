Nieuwe wandellus in Elen toont grindwinning aan de Maas: “Er passeert hier elk uur 900 ton grind”

Vanuit Elen kan je voortaan via een nieuwe natuurlijke trap naar de talud aan de Maas stappen, parallel met de transportband van Elerweert. Daar passeert in een uur tijd gemiddeld 900 ton grind dat over land naar de bewerkingsinstallaties aan de Rijksweg wordt getransporteerd.

“Eenmaal de winterdijk overgestoken, brengt de wandeling je langs de grindwinning in Elerweert, met aan de ene kant zicht op de werkzaamheden en de andere kant zicht over de Maas”, weet Katrien Schaerlaekens van RivierPark Maasvallei. “De route toont hoe het ontgrindingsproject Elerweert de rivierveiligheid verhoogt en daarnaast van zuid naar noord unieke natuurwaarden creëert.”

In 2019 is gestart met de ontgrinding van 163 hectare aan uiterwaard. Na de werken zal het terrein lager komen te liggen en kan de Maas bij hoogwater over het gebied uitwaaieren. “De Maas krijgt er weer ruimte om het landschap binnen de veilige winterdijken te boetseren. De natuur wordt er beter van en het komt de hoogwaterveiligheid ten goede. In het landbouwgebied tussen de dorpen werd ter compensatie een irrigatienetwerk aangelegd en in werking gesteld.”

20 jaar

De uitvoering van het project gebeurt stapsgewijs. De werken zijn gestart in het zuiden, aansluitend op Bichterweerd, en stelstelmatig wordt verder naar het noorden ontgrind. Zo wordt het toekomstige natuurgebied over 15 tot 20 jaar gerealiseerd.

De nieuwe wandelroute kadert in een project rond ‘leefbare wandeldorpen’, met steun van het Europees Herstelfonds. Daarbij wordt de wandelsignalisatie en –infrastructuur de komende jaren in Elen, Aldeneik en Kessenich terug op punt gezet, net als in enkele dorpen in het nabije Nationaal Park en het Kempen-Broek. In de eerste plaats genieten de dorpelingen daar zelf van, maar ook de bezoekers.

Volledig scherm De voorstelling aan de nieuwe wandellus in Elen. © RV

