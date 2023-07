Niemand lijkt handtas met 23.000 euro cash te missen (al heeft parket wel vermoeden wie de eigenaar is)

Op 20 juni ontdekten de medewerkers van Kringwinkel Maasland een handtas met bijna 23.000 euro aan cash geld. Onmiddellijk daarna werd de tas afgeleverd bij de politie Maasland, en ook parket Limburg is intussen een onderzoek gestart naar de rechtmatige eigenaar. Alleen zal het nog even duren voordat die de geliefde handtas en de bijbehorende som geld zal terugzien.

Elke maand stroomt er zo’n 45 ton aan plastic zakken binnen in het sorteercentrum in Lanklaar, gevuld met textiel, schoenen en handtassen. Drie weken geleden stonden medewerker Michiel en zijn collega’s even perplex toen hij een handtas met maar liefst 22.650 contant geld in zijn handen kreeg. “Het ging om een gewone, zwarte handtas, nog in vrij nieuwe staat”, vertelt algemeen directeur Johan Vanherck. “Het geld zat verpakt in een grote, bruine envelop zonder naam op, in de vorm van briefjes van 50 tot 500 euro.”

Het zou mooi zijn als de rechtmati­ge eigenaar de vinders ook een blijk van waardering zou kunnen geven, al is het maar met een ijsje Directeur Johan Vanherck

“We zien wel eens vaker gouden juwelen verschijnen. Ooit vonden we ook eens een gigantische hoeveelheid aan Zimbabwaanse dollars. Omgerekend waren die goed voor zo’n honderdduizenden euro’s, maar die munteenheid was op dat moment al niet meer geldig. Maar zo veel geld? Nee, dat hebben we nog nooit gezien. Michiel heeft mij dan ook onmiddellijk verwittigd.”

Directeur Johan heeft de vinders zelf al beloond voor hun eerlijkheid. “Het is heel mooi dat ze onmiddellijk de reflex hadden om ons te waarschuwen. Daarom heb ik hen zelf al een cadeautje geschonken. Maar het zou mooi zijn als de rechtmatige eigenaar hen ook een blijk van waardering zou kunnen geven, al is het maar met een ijsje.”

Onderzoek

Alleen laat die rechtmatige eigenaar voorlopig nog op zich wachten. De handtas werd na de vondst onmiddellijk opgehaald door politie Maasland, waarna een onderzoek bij het parket werd gestart. “We hebben intussen een vermoeden wie de eigenaar van de handtas zou kunnen zijn”, zegt persmagistraat Marijke Teunis. “We staan intussen ook al in contact met die persoon. Alleen moeten we nog kunnen bewijzen of de eigenaar van de handtas ook de rechtmatige eigenaar van het geld is. Dat is een onderzoek waar toch de nodige voorzichtigheid mee gepaard gaat, ook omdat het over een enorm groot bedrag gaat. Zijn er bankbewijzen van de geldophaling, dan kunnen we dat gemakkelijk achterhalen, maar dat onderzoek is op dit moment nog lopende.”

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.