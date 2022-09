Nederlander (55) riskeert tien jaar cel nadat hij ex-vriendin op parking in de bil schoot

Dilsen-StokkemHet Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van tien jaar gevraagd voor een 55-jarige Nederlander, die in 2020 zijn voormalige vriendin beschoot op de parking van een sporthal in Dilsen-Stokkem. De vrouw, een arts, kreeg een kogel in haar bil.

De arts uit Dilsen-Stokkem en de Nederlander leerden elkaar via het internet kennen en hadden een jaar een relatie. Die werd echter in september 2015 door de arts stopgezet, nadat ze een wapen onder haar bed gevonden had. De Nederlander stuurde in de vijf jaar die volgden verschillende mails en berichten, waarin hij vroeg om zijn plusdochter te mogen zien. De dochter had aangegeven dat ze daar geen behoefte aan had en mede hierdoor verwaterde de relatie. Dat kon de Nederlander niet verwerken en hij probeerde uit het leven te stappen, wat mislukte.

Op 6 augustus 2020 liep hij opnieuw met zelfmoordplannen rond. Voor hij die ten uitvoer zou brengen wilde hij zijn plusdochter, die wekelijks een judotraining volgde, nog een keer zien. De Nederlander parkeerde zijn bestelwagen op de parking van de sporthal en zag hoe de dochter van zijn ex en een vriendin in de auto van zijn ex stapten. Enkele minuten later kwam ook zijn ex-vriendin uit de sporthal gelopen.

Kogel in de bil

Op dat moment sloegen de stoppen door bij de Nederlander. Hij reed zijn ex-vriendin klem tegen haar auto, pakte een vuurwapen uit een rugzak, sprong uit zijn auto en schoot op haar. De vrouw kon nog net wegduiken en werd hierdoor enkel in haar bil geraakt.

De dochter en haar vriendin zagen vanuit de auto alles gebeuren. Voor zowel de dochter als haar moeder vroeg hun advocaat een provisionele schadevergoeding van 10.000 euro en de aanstelling van een deskundige.

Drone

Na de schietpartij sloeg de Nederlander op de vlucht en dook hij twee maanden lang onder bij kennissen in Amsterdam waar hij uiteindelijk ook gearresteerd werd. In zijn bestelwagen werd naast het wapen ook nog een drone teruggevonden waarmee hij de woning van zijn ex in de gaten had gehouden.

Op 20 oktober volgt het vonnis in de rechtbank van Tongeren.

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer1813 of via www.zelfmoord1813.be.

LEES OOK

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.