Nagelstyliste (39) sluit valse leningen af op naam van vaste klanten: “Verregaande vorm van egoïsme”

“Hij stond dag en nacht aan mijn huis... Dan is die alarmknop een wereld van verschil”: mobiel stal­kingalarm moet ook Limburgse slachtof­fers helpen

Limburgers die slachtoffer zijn van stalking en intrafamiliaal geweld, kunnen voortaan een beroep doen op het mobiele stalkingalarm. Met slechts één druk op de alarmknop die ze onder hun kleren dragen, kunnen slachtoffers de politie oproepen. In totaal worden 100 exemplaren in Limburg uitgerold. “Zonder die knop is het machteloos afwachten tot wanneer het compleet uit de hand loopt", getuigt Karen. Zij legt uit wat die knop voor haar betekent, als slachtoffer van een stalker.