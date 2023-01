Na de crowdfunding ondergaat Mila (1,5) eind januari levensbedreigende operatie: “Hopelijk kan ze dan in september naar eerste kleuterklasje”

Maaseik Vrouw (38) krijgt drie jaar cel nadat ze drugs verkoopt aan vriendin die sterft aan overdosis: “Ik weet het niet goed meer want ik was onder invloed”

Een 38-jarige vrouw verkocht op 17 juli 2020 speed en GHB aan haar ‘vriendin’. Een dag later werd die vriendin na een overdosis levenloos aangetroffen in haar appartement in Maaseik, waardoor P. veroordeeld werd tot drie jaar cel. “Ik nam regelmatig voor haar mee. Ze wist dat ik het zelf ging halen en grotere hoeveelheden kopen was goedkoper”, gaf de beklaagde toe.

3 januari