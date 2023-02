Moeder (62) springt bij in onderhoud van cannabisplantages van dochter: “Ik deed het om haar te helpen”

“Ik had gehoopt dat hij één keer in zijn leven de waarheid zou zeggen”: vijftiger riskeert 12 jaar cel nadat hij ex-part­ner levensbe­drei­gend verwondt

“We spreken over een jarenlange relatie van geweld en toxiciteit” klonk het deze voormiddag in de Hasseltse rechtbank. Een 56-jarige man stond vandaag, met vertraging, terecht nadat hij zijn ex-vrouw levensbedreigend had verwond met tien messteken. Volgens de beklaagde was zijn ex op een mes gevallen dat hij aan het afwassen was, maar dat verhaal vond de procureur weinig geloofwaardig. In de rechtbank schetste de procureur welke impact de steekpartij heeft gehad op de vrouw, die ook zelf aan het woord kwam.