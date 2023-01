Moeder (62) bekent dat ze cannabisplantages onderhield met dochter en schoonzoon: “Ik wilde hen helpen met hun schulden”

Bree Bestuurder die dodelijk ongeval veroorzaak­te riskeert 3 maanden gevangenis­straf

De bestuurder die twee jaar geleden een dodelijk ongeval veroorzaakte aan de Opitterkiezel in Bree kreeg vandaag te horen welke straf hem boven het hoofd hangt: een gevangenisstraf van 3 maanden, een rijverbod van 9 maanden en gedurende 3 maanden een alcoholslot. Dat is de straf die het Openbaar Ministerie vroeg in de Politierechtbank van Genk: “Het is totaal onverantwoord wat je deed.”

12 januari