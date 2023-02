Mila (1,5) terug in Leuven na zware operatie in Duitsland

Het verhaal van Mila laat al maanden niemand onberoerd. Haar leven hing een hele tijd aan een zijden draadje nadat er een tumor op haar bijnier groeide en haar levenskwaliteit zwaar beïnvloedde. Al zes maanden vecht ze tegen de zeldzame tumor en alleen een zware operatie in Duitsland kon het meisje redden. De ingreep is intussen achter de rug en lukte ondanks de gevoeligheden . En zelfs twee extra operaties aan onder meer een gaatje in haar darm, kreeg de kleine meid uit Dilsen-Stokkem niet klein.

“We zijn nu na drie weken eindelijk terug in Leuven na een rit van vijf uur", zegt mam Debbie. “Ze is heel flink en moedig geweest ondanks de lange rit. Vandaag kon ze een eerste keer wat spaghetti eten, maar ze moet vooral nog leren vaste voeding eten nadat ze lange tijd voornamelijk sondevoeding kreeg. Hetzelfde met haar spieren, die moeten aansterken na lange tijd in bed te moeten liggen. Degelijk leren stappen is het volgende. Stap voor stap komen we er wel. Haar broer en zus zijn vooral dolblij dat ze weer in Leuven is, en niet in het verre Duitsland.”