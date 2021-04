“Mij eerst dood wensen en nu babbeltje willen slaan?”: Van Ranst weigert dialoog met dancinguitbater

“Mensen mogen van alles schrijven, en vrije meningsuiting is belangrijk, maar aanzetten tot het doden van mij is ver over de grens.” Marc Van Ranst is nogmaals duidelijk als we hem vragen wat hij van de arrestatie van Vanderhoven vindt. De dancinguitbater haalde uit op sociale media, Van Ranst deed zijn beklag daarover en het parket startte een onderzoek.