Meer zelfstandige stemlocaties voor slechtziende en blinde kiezers tijdens aankomende verkiezingen

Op de tientallen stemlocaties kunnen visueel beperkten zelfstandig stemmen met hulpmiddelen, zoals een zogeheten stemmal. Dat is een mal met voelbare cijfers en braille waar het stembiljet door medewerkers van het stembureau in wordt gelegd. Via een zogenoemde soundbox met koptelefoon krijgt de kiezer te horen welke partijen en kandidaten op de lijsten staan. Die kan de kiezer dan opzoeken door de gaatjes in de mal te tellen. Meerdere gemeenten bieden mensen de mogelijkheid om voor de verkiezingen te oefenen met de stemmal, zoals 9 maart in Venlo en in Sittard-Geleen.