Mathieu van der Poel op NK geklopt door Dylan van Baarle: 'Eigenlijk was dit het scenario waarvoor ik al bang was’

Stad Hasselt zet in op inclusieve communica­tie met aangepaste kaarten en borden

Verschillende stadsdiensten in Hasselt zijn voortaan voorzien van inclusief communicatiemateriaal. De kaarten en borden met daarop allerlei pictogrammen werden gemaakt door de stad in samenwerking met het expertisecentrum Modem. Het doel is om voor mensen met een communicatieve of cognitieve beperking toegankelijker te worden.