Massale vissterfte in natuurgebied Negenoord in Stokkem: “Mogelijk schuld van overstroming in 2021"

Dilsen-StokkemIn Stokkem aan de grote plassen bij Negenoord is aan de meest oostelijke plas veel vissterfte vastgesteld. Tientallen vissen drijven er dood in het water, en anderen hebben moeite met zwemmen. Na de regenbui van vrijdag zou de toestand wat gestabiliseerd zijn. “De VLM komt deze week nog eens langs voor extra onderzoek", weet schepen van Waterlopen Koen Sleypen (Vooruit). De oorzaak ligt mogelijk aan teveel afzetting na de overstroming van vorige zomer waardoor de plas veel minder diep werd.

De beelden liegen er niet om, heel wat dode vissen drijven in de plas aan Negenoord dat grens aan de Maasloop tegen het Nederlandse Obbicht aan. Aan de oevers liggen kadavers, en met eigen ogen zien we hoe minstens twee grotere vissen maar moeizaam en schuin hangend best dicht aan de rand zwemmen.

Toch is de toestand intussen al ietsje beter dan vorige week het geval was. “Het is gelukkig wat meer afgekoeld en de regenbui van vrijdag helpt ook om meer zuurstof in het water te krijgen", zegt schepen van Waterlopen Koen Sleypen.

Dode vissen in Dilsen-Stokkem

“Maar extra onderzoek is noodzakelijk. De VLM heeft alvast de beelden bekeken en zal deze week nog iemand ter plaatse sturen. Het is belangrijk dat we zeker zijn van de oorzaak, zodat we een gerichte oplossing kunnen uitwerken."

Want opvallend genoeg is er aan de westelijke plas geen probleem. Daar mag je ook gewoon nog steeds vissen. Over de exacte oorzaak bestaat dus nog twijfel, maar er wordt gekeken naar de recente Maasoverstroming in juli 2021. De rivier heeft toen héél wat slib, zand en ander sediment afgezet in de Maasvallei, zoals in Rotem waar het veerpontje zelfs even buiten gebruik was. Ook op andere plaatsen ontstonden heuse zandbanken, en mogelijk is de bodem van de bewuste plas ook opgevuld geraakt met een pak afzetting.

Dode vissen in Dilsen-Stokkem

“Dat kan zeker. En mogelijk ging het zelfs om verontreinigde afzetting of slib. Dat moet goed bekeken worden. Maar als dat inderdaad de reden blijkt te zijn, is het héél moeilijk om die bodem weer af te graven. Dat zou gaan om peperdure baggerwerken, mogelijk miljoenen euro’s. Dat lijkt ons niet de oplossing, en zeker niet als je bij een volgende overstroming hetzelfde effect krijgt. Limburg Landschap is eigenaar van het verhaal, en het lijkt me ook zeer prijzig voor hen."

Wat wél tot de mogelijkheden behoort, is het wegvangen van de vissen en ze elders een beter onderkomen geven. Maar ook dan zit je met hetzelfde verhaal als de Maas weer uit haar oevers treedt en de plas weer doet vollopen met vis.

Dode vissen in Dilsen-Stokkem

Dode vissen in Dilsen-Stokkem

