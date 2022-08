Man wordt gestoken door wespen nadat hij nest in brand steekt

Maasmechelen Expo over bijna 200 jaar dekens van Mechelen-aan-de-Maas: “Deken Henrotte zag in 1857 het dorp afbranden”

In de Sint-Monulfus en -Gondulfuskerk van Mechelen-aan-de-Maas vond vrijdagavond de opening plaats van de tentoonstelling over bijna 200 jaar dekens in de parochie. Elf dekens die sinds 1833 de parochie dienden, worden er voorgesteld. Heemkundige Pierre Schuermans deed de geschiedenis uit de doeken.

27 augustus