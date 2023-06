Man uit Oss opgepakt voor versturen van 17.000 drugspakketten, meerdere woningen doorzocht

Genk on Stage telt af naar laatste uren met 100.000 bezoekers op de teller: “Van vóór corona geleden dat we nog zoveel bezoekers mochten ontvangen”

Ondanks de hete temperaturen is de 21ste editie van Genk on Stage een schot in de roos. Onder meer headliners Pommelien Thijs en Cleymans & Van Geel mochten de avond op het Stadsplein inluiden met duizenden bezoekers rond het Stadhuis. Afsluiten doet het festival met Sylver op Main Stage en Hyalyte op Hete Kolen.