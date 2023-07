Man die nog meer dan jaar cel tegoed had aangehouden in Geleen

Speelstra­ten blazen 20 kaarsjes uit en trakteren 1.000 ijsjes: “Fenomenaal hoe zo’n straat op een kwartier transfor­meert”

Feest in de Antoon Sanderusstraat op zondag. Normaal is het een drukke doorgangsas van de binnenring naar het Tolhuis. Vandaag wordt de straat afgezet, het is de eerste keer dat er een zomerspeelstraat georganiseerd wordt. In een mum van tijd staat de straat vol met kinderen én een goedgetimede ijskar.