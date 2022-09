Mama van twee naar assisen voor moord op pasgeboren baby: “Hopen eindelijk antwoorden te krijgen”

Hasselt UHasselt reikt Inclusivi­teits­prijs 2022 uit aan student Mira Jablonska

De UHasselt reikte donderdagochtend de Inclusiviteitsprijs uit aan masterstudent Rechten Mira Jablonska. De student komt als studentenvertegenwoordiger op voor de noden van studenten in kwetsbare situaties en vraagt via projecten aandacht voor gelijke kansen, internationale studenten en mensen met een migratie-achtergrond. “Mira is de diversiteit in één persoon”, aldus de jury.

