Maaslandse kunstenaar Georges Blom (75) overleden: “Zijn laatste werk gemaakt voor kunstroute Maaseik”

MaaslandMaaslandse kunstenaar Georges Blom (75) uit Rotem is deze week overleden na ziekte. De man nam recent nog deel aan de kunstroute Harlindis en Relindis in Maaseik. “Ik had hem eerder speciaal gevraagd een werk te maken", zegt curator Wim Segers, die schrok toen bleek dat Blom eigenlijk ernstig ziek was. Zijn laatste werk krijgt nu een groot publiek.

Blom was al decennialang gekend in het Maasland, vooral als beeldend kunstenaar. Na een opleiding aan het Provinciaal Hoger Instituut voor Kunstonderwijs in Hasselt aan de afdeling keramiek, begon hij in 1973 met het ontwerpen en produceren van keramische objecten.

“In zijn eigen, bescheiden atelier te ‘Rotem aan de Maas’ ontstonden zeer eigenzinnige kunstwerken die in 1977 ook bekroond werden met een prijs van het gerenommeerde keramiekmuseum in Faenza in Italië", weet Wim Segers, curator van de kunstroute in Maaseik die Blom jaren persoonlijk gekend heeft.

“Geleidelijk aan begon hij gebakken klei met andere materialen te combineren. Enkele realisaties daarvan kregen een plek in het MuZEE in Oostende. Later nam hij met bijzondere artistieke creaties deel aan diverse tentoonstellingen. In Aldeneik waren werken van hem te zien op Elementa1 in 2003 en op FantasMa08 in 2008.”

Volledig scherm Het gekende beeldje 'De Maaslander', op het bureau van minister Lydia Peeters. © RV

Blom was intussen 75 jaar oud, maar nog steeds actief in zijn atelier. In het Maasland werd hij bekend nadat hij een beeldje ‘De Maaslander’ maakte, dat door heel wat mensen in huis werd gehaald. Zelfs Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld) uit Dilsen-Stokkem heeft zo’n beeldje op haar bureau staan. Zij reageert op Bloms overlijden: “Zijn keramiekbeeldje ‘De Maaslander’ is welbekend in onze streek en siert elke dag mijn bureau in Brussel", klinkt het. “Ik wens zijn familie en vrienden veel sterkte.”

Ook in het stadhuis van Dilsen-Stokkem hangen gekende werken van de man. Op dit moment was Blom te zien in de Kunstroute die in Maaseik nog tot eind september loopt in het kader van de evenementen ter ere van Harlindis en Relindis. “We bekeken samen waar hij een werk kon maken, en hij koos deze boom uit”, zegt curator Wim Segers.

Volledig scherm Het laatste werk van kunstenaar Georges Blom maakt momenteel deel uit van de kunstroute Harlindis Relindis in Maaseik. © Bart Borgerhoff

“Het is een eikenboom die haar bladeren nooit verliest, ook in de winter niet. Een bijzondere boom die beschermd is, en gekend in Maaseik. Blom wist dat, en wilde met zijn werk de banen en takken uitbeelden die uit zo’n boom voortvloeien. In alle richtingen. ‘De levensboom is verbonden met de aarde, maar zijn takken reiken naar de hemel’, staat letterlijk in een citaat in ons informatieboekje.

Blom krijgt vrijdagavond om 18.30 uur een afscheidsdienst in de kerk van Rotem. Op zijn bidprentje staat niet zijn eigen foto, maar wel de levensboom.

