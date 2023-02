LIVE eredivisie | Gernot Trauner terug bij Feyenoord, Oostenrijker op de bank tegen Fortuna Sittard

Van bossen tot vijvers: wandel met de kinderen dwars door het water in Bokrijk

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week gaan we op zoek naar leuke wandelingen voor het laatste weekend van de krokusvakantie. In Limburg wandel je samen met je kinderen dwars door het water in Bokrijk.