LIVE eredivisie | Fortuna Sittard na bewogen week op bezoek bij RKC Waalwijk

Op zoek naar een job? PXL-Jobevent en XL-Jobevent brengen deze week 200 unieke bedrijven naar jou toe

PXL-studenten die binnenkort aan het werk willen en nog een job zoeken, kunnen vandaag naar Park H voor het jaarlijkse PXL-Jobevent van de hogeschool in samenwerking met VOKA - Kamer van Koophandel Limburg. Op vrijdag vindt daar het XL-Jobevent plaats voor iedereen die nog actief naar een job zoekt. “Nodig, want van de Limburgers in de leeftijd van 20 tot 64 jaar is er één vierde niet aan het werk”, zegt Jonas De Raeve, directeur belangenbehartiging van Voka Limburg.