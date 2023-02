LIVE eredivisie | Feyenoord uit de problemen in Sittard dankzij fortuinlijke goal Paixão

INTERVIEW. Joost Venken (50), twee jaar na afscheid als schepen én dappere brief aan de Hasselaar: “Eíndelijk kan ik weer papa en echtgenoot zijn”

“Mijn bijdrage voor de Hasselaar ging ten koste van mezelf.” Met die eerlijke woorden liet Joost Venken (50) twee jaar geleden zijn rol als schepen achter zich. Een stevige job, die hij liefst acht jaar lang uitvoerde. Tot 2021, toen een burn-out en een online brief aan de Hasselaar volgden. Een openhartig interview met de ex-schepen, die nu professioneel én privé zijn leven op de rails heeft. “Ze zeiden me altijd dat ik er zo oud uitzag toen ik nog schepen was. Nu is dat precies jonger.”