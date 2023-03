LIVE eredivisie | FC Utrecht treft Fortuna na blamage tegen Spakenburg

“Mama wilde bij haar eigen mama zijn... en dat is nu gebeurd”: familie Emilietta (75) blikt terug op helse week en is kritisch

“Ik troost me met het idee dat mama stierf op een mooie plek, tussen de vogeltjes.” Een magere troost voor Marijke en Dominique die na zes dagen hel weer weten waar hun moeder is. Emilia Chini (75) die aan dementie leed, werd dinsdagmiddag door een wandelaarster ontdekt op een tiental meter van een bospad. De familie betreurt tegelijk hoe het politie-onderzoek gelopen is en de kostbare tijd die volgens hen verloren ging. Dochter Marijke en neef Jan blikken terug op de voorbije, dramatische dagen.