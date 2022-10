Limburgse veilingmeester ontdekt tientallen zeldzame oldtimers in schuur: “Voor zo’n unieke Lotus wordt tegenwoordig 100.000 euro geboden”

Hasselt Frans (26) en Jamila (25) ruilden Hasselt in voor Spaanse vastgoed­sec­tor: “Alleen luxe in Marbella? Wij verkopen panden vanaf 250.000 euro. Maar we gaan tot 50 miljoen”

Tv-kijkend Vlaanderen maakt vanavond kennis met Frans en Jamila in het VTM 2-programma ‘Costa Belgica’. De twee jonge Hasselaars ruilden hun thuis in Hasselt twee jaar geleden in voor het mondaine Marbella. Samen met de mama en pluspapa van Frans runnen ze er het succesvolle vastgoedkantoor All Property Solutions. “Elke klant willen we van a tot z helpen. Of ze nu een budget van meer dan een miljoen, of een van 300.000 euro hebben”, klinkt het.

