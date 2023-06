Limburger gepakt voor filmen in kleedlokalen en bezit kinderporno

Terwijl Bruce Spring­steen straks op Werchter staat, neemt dochter Jessica deel aan paardenjum­ping: “We hoopten dat hij zou komen supporte­ren”

Terwijl The Boss met z’n E Street Band vanavond op het podium van TW Classic stapt, doet ook zijn dochter Jessica ons land aan. Zij neemt deel aan een wedstrijd paardenjumping in Oudsbergen, en daar keken Springsteen-fans vooral nauwlettend naar... het publiek, in de hoop dat vaderlief voor zijn dochter zou komen supporteren. “Zat Bruce misschien in de helikopter die boven het terrein cirkelde?”