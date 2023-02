Limburg slaagt erin uitsterven diersoorten te voorkomen

LEUVEN/BREE Zó verliep huzaren­stuk­je met ‘zwevend zwembad’: “Hier gaan drie weken voorberei­ding aan vooraf”

Een zwembad van 11,5 op 3,5 meter met de hulp van een torenkraan van 265 ton droppen in een stadstuin in hartje Leuven: het zag er gisteren enorm spectaculair uit, maar Brecht Zang, CEO van Aqua Pura, kijkt er in feite niet meer van op. “Het is wel zo dat we vaak exclusievere projecten doen, waar anderen gewoonweg niet aan willen beginnen.” Hij mag onder meer een gezicht uit ‘The Sky is The Limit’ tot z’n cliënteel rekenen. Hij legt uit hoe ze de klus klaarden.

10:53