Limburg opent nieuw steunpunt voor landschapsbeheer

Achterstallig onderhoud

Sinds het faillissement van IKL was het aansturen van de duizenden vrijwilligers voor kleinschalig landschapsbeheer in een vacuüm terechtgekomen. Daardoor is er sprake van achterstallig onderhoud, onder meer aan hoogstamfruitbomen. Door een samenwerking tussen de provincie en het Limburgs Landschap is er inmiddels een nieuw Steunpunt Landschapsbeheer in de steigers gezet. “Ook nieuwe initiatieven, zoals dorpsraden die hun omgeving willen verfraaien, haken enthousiast aan en zullen in de toekomst in samenwerking met het nieuwe Steunpunt Landschapsbeheer tot een mooier en sterker landschap leiden”, aldus de Limburgse gedeputeerde Geert Gabriëls (GroenLinks).