Laatste prikmomenten in Dilsen

Na de laatste prikmomenten in maart zal het nog steeds mogelijk zijn een vacinatie tegen Covid-19 te ontvangen, maar waar je dit precies kan doen en in welke omstandigheden is nog niet duidelijk. Wil je dus graag nog een vaccinatie of een boosterprik ontvangen? Dan maak je best nog zo snel mogelijk een afspraak in het vaccinatiecentrum. Er zijn geen vrije inloopmomenten meer maar er staan wel nog enkele laatste prikmomenten in de planning, namelijk woensdag 16 maart van 13u tot 17u, maandag 21 maart van 13u tot 20u30, woensdag 23 maart van 20u tot 21u, maandag 28 maart van 20u tot 21u en woensdag 30 maart van 13u tot 17u. Vaccinaties zijn nog beschikbaar zolang de voorraad in het centrum strekt. Wil jij je op een van deze momenten nog laten vaccineren? Maak dan een afspraak via 089 27 17 00 of via mail: vaccinatiecentrum@elzmaasland.be. Meer informatie vind je hier.