Kruidenwandeling op 11 mei in Dilsen-Stokkem

Tijdens de kruidenwandeling van ongeveer vijf kilometer word je vergezeld door een gids en een herboriste die je allerlei verhalen vertellen over het gebruik van kruiden doorheen de eeuwen. Bovendien formuleren ze graag een antwoord op al je kruidenvragen. Iets bijleren over kruiden en genieten van een portie lichaamsbeweging in de buitenlucht? Het kan tijdens de kruidenwandeling op woensdag 11 mei van 14 tot 16.30 uur. De kruidenwandeling kost 5 euro en vertrekt aan brasserie De Wissen op Medaerstraat 42 in Dilsen-Stokkem. Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar patricia.schoenaers@okra.be. Meer informatie vind je hier.