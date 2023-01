Koppel uit Dilsen-Stokkem heeft bijna 180.000 volgers op TikTok: “Veel fans vanuit Amerika”

vlaanderen Kraak jij de code? 66 escaper­ooms in Vlaanderen die je zeker eens moet uitprobe­ren

Het is nog steeds koud en grijs buiten. Gelukkig kan je je ook binnen amuseren. Wat dacht je bijvoorbeeld van een escaperoom? Wij gingen op zoek naar escaperooms in heel Vlaanderen waar je samen met familie, vrienden of collega’s moet ontsnappen door puzzels op te lossen en codes te kraken. Hopelijk vinden jij en je gezelschap een uitweg uit de kamers.

