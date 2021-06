Jürgen Conings wordt zaterdag gecremeerd: "We vragen vooral sereniteit en respect voor de familie”

Hasselt Basis­school Lyceum gaat voortaan (met een nieuwe aanpak) door het leven als LeerPLEIN

17 juni Al 140 jaar is basisschool Lyceum een vaste waarde in Hasselt, maar intussen kondigt de directie aan een nieuwe weg in te slaan. “De voorbije jaren hebben we samen met het team hard gewerkt aan een nieuwe innovatieve aanpak. Vanaf september 2021 gaan we samen met onze leerlingen, leerkrachten en ouders door het leven als basisschool LeerPLEIN”, aldus schooldirecteur Wendy Desair.