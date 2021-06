Jürgen Conings blijft onvindbaar na nieuwe grootschalige zoekactie

De gewapende militair en terreurverdachte Jürgen Conings blijft onvindbaar. Dat is de conclusie na een nieuwe grootschalige zoekactie vrijdag in Lanklaar (Dilsen-Stokkem) en Eisden (Maasmechelen). In totaal 220 manschappen doorzochten twee gebieden. Rond 9 uur werd een braakliggend stuk industrieterrein gesweept aan de Bekaertlaan in Lanklaar. Na de middag doorzochten militairen en politiemensen het wandelgebied Terhills in het Nationaal Park Hoge Kempen. De zoekingen zijn rond 17.15 uur afgerond en hebben niets interessants opgeleverd. Dat liet Eric Van Duyse van het federaal parket vrijdag rond 18 uur weten.

Bij de nieuwe zichtbare zoekacties waren 120 militairen aanwezig, net als 60 politiemensen, 10 mensen van de civiele bescherming en 14 speur- en lijkhonden met hun begeleiders. Ook Alain Remue van de cel vermiste personen van de federale politie reed op het terrein rond, dus ook vrijdagnamiddag in het wandelgebied Terhills. De militairen baanden zich een weg tot boven op de lange terril om het gebied te sweepen. Verschillende stukken in het bos- en natuurgebied werden gesweept door de militairen die op een lange lijn langs elkaar de struiken doorzochten.

Moeilijk toegankelijk terrein

Terhills is een moeilijk toegankelijk en heuvelachtig terrein dat tot het Nationaal Park Hoge Kempen behoort. In de voorbije drie weken vonden in de buurt al meerdere zoekacties plaats. De focus lag toen wel meer in het Dilserbos en aan de Salamander bij de Mechelse Heide in Maasmechelen. De hitte op deze broeierige dag maakt het voor de militairen, politiemensen en de speurhonden hoegenaamd niet gemakkelijk om de sweepings uit te voeren.

De aanwezigheid van lijkhonden wees er echter niet op dat er uitsluitend naar een lichaam gezocht worden. “Alles blijft mogelijk, ook een levende persoon dus", klonk het.

Concrete elementen

Militairen en speurders staken ook een voorwerp in een enveloppe dat nu onderzocht wordt. Wat exact in beslag werd genomen, is niet duidelijk. “Maar tot nu toe hebben we nog niets gevonden wat interessant lijkt”, aldus Van Duyse.

Waarom er vandaag precies in Lanklaar en Eisden gezocht wordt, kon niet meegedeeld worden. Speurders en onderzoeksrechter baseren zich wel op concrete elementen om dergelijke acties te organiseren.

Kleinere zoekteams

Aanvankelijk werd een grote leger- en politiemacht ingeschakeld in de zoektocht naar Conings, maar de zoekteams zijn de laatste dagen veel kleiner. Is de zoektocht op een kantelpunt beland? “Dat de Cel Vermiste Personen het bos in wordt gestuurd zonder zwaar bewapende militairen, kan betekenen dat lokaal gevaar geweken is”, zei een oud-speurder gisteren in HLN+.

De 46-jarige Conings had onlangs bedreigingen geuit aan het adres van verschillende personen, onder wie viroloog Marc Van Ranst. Toen hij maandagavond 17 mei niet naar huis terugkeerde en vervolgens dinsdag bleek dat hij onrustwekkende afscheidsbrieven had nagelaten en zware wapens had bemachtigd, werd alarm geslagen en begon een grootscheepse zoekactie naar de beroepsmilitair. In het onderzoek naar de voortvluchtige is een onderzoeksrechter gevorderd voor poging tot moord in een terroristische context en voor inbreuken op de wapenwetgeving in een terroristische context.

