Jürgen Conings beroofde zich van het leven met vuurwapen, dag van overlijden wordt geschat tussen één en vier weken geleden

Dilsen-StokkemDe gezochte militair Jürgen Conings heeft zichzelf van het leven beroofd met een vuurwapen. Dat bevestigt forensisch onderzoek, laat het federaal parket maandag in een persbericht weten. Zijn lichaam bevond zich volgens het parket in een bijzonder dichtbegroeid en moeilijk bereikbaar deel van het bos. Bij het stoffelijk overschot lagen verschillende geladen vuurwapens, grote hoeveelheden munitie, een mes, een machete en een bijl.

VTM NIEUWS-journalist Faroek Özgünes geeft bij HLN LIVE meer info:

Het federaal parket heeft maandag in een persbericht meer informatie gegeven over de doodsoorzaak van de gisteren levenloos aangetroffen voortvluchtige militair Jürgen Conings en over waar en in welke omstandigheden zijn lichaam uiteindelijk werd aangetroffen.

Zicht versperd

Het stoffelijk overschot werd zondagochtend gevonden in het Nationaal Park Hoge Kempen, in een bijzonder dichtbegroeid en moeilijk bereikbaar deel van het Dilserbos, zo stelt het parket. Het lichaam werd gevonden in een gebied dat 150 meter buiten de eerder doorzochte zoekzone ligt. Het lag onder aan een eikenboom en op een helling, waarop het zicht werd versperd door varens.

Er kwam een doorbraak doordat de aandacht van twee verschillende mountainbikers werd getrokken door een sterke geur van ontbinding afkomstig uit het bos. Volgens het parket is het aannemelijk dat zonder de geur van ontbinding, het bijna onmogelijk zou zijn geweest om de gezochte persoon terug te vinden.

Volledig scherm Op deze plek in het Dilserbos werd Jürgen Conings gevonden. © Mine Dalemans

Volgens het parket was één van de twee mountainbikers het bos binnengegaan (tot ongeveer 300 tot 400 meter afstand van het pad). Daar trof hij het levenloze lichaam van Jürgen Conings aan. Deze persoon is vervolgens verhoord door de politie, omdat hij na de plek te hebben gefilmd de beelden lijkt te hebben aangeboden aan een Duits mediabedrijf. De procureur des Konings van Limburg heeft voor deze feiten een apart strafdossier geopend. De andere fietser heeft onmiddellijk de politie verwittigd.

Verschillende geladen vuurwapens

Het forensisch onderzoek van de onderzoeksrechter heeft vandaag bevestigd dat Conings zich van het leven heeft beroofd met een vuurwapen. Het gebruikte pistool werd op het lichaam teruggevonden. De vaststellingen van de ballistiekdeskundige wijzen ook in dezelfde richting. De dag van overlijden wordt geschat tussen één en vier weken geleden. Verdere analyse zal dit nog verder uitwijzen.

Het lichaam had verschillende geladen vuurwapens, grote hoeveelheden munitie, een mes, een machete en een bijl bij zich. Vandaag is er nog gezocht in het bos met de bedoeling alles terug te vinden dat Conings zou kunnen hebben achtergelaten. Alle wapens en de grote hoeveelheden munitie zijn dus inderdaad teruggevonden.

Tragedie

“Wat er zich heeft voorgedaan in verband met Jürgen Conings, is allereerst een menselijke tragedie”, stelt het parket nog in het persbericht. “Zowel voor de familie als voor de overledene zelf. We hadden hem allemaal liever levend teruggevonden.”

“Een maand lang heeft het onderzoek elk spoor en elk stukje informatie serieus onderzocht”, aldus het parket ook. “Er werd een rechtstreekse oproep gedaan aan de gezochte man in de hoop hem ervan te overtuigen zijn vlucht te staken. Enkele naasten van de man zijn de afgelopen dagen en weken door justitie verhoord. De vriendin van Jürgen Conings wordt er geenszins van verdacht aan deze gebeurtenissen te hebben meegewerkt.”

“Onze dank gaat uit naar de tientallen, zo niet honderden lokale en federale politiemensen, leden van de civiele bescherming, militairen en speurders uit België en de buurlanden die soms onvermoeibaar, dag en nacht, hebben gewerkt om Jürgen Conings te vinden in een bijzonder vijandige omgeving.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be

Volledig scherm Op de plaats waar Jürgen Conings werd gevonden, is nog steeds een afdruk van het lichaam te zien. © Mine Dalemans

Volledig scherm Het Dilserbos, waar Jürgen Conings na 35 dagen lang eindelijk toevallig gevonden werd. © Mine Dalemans

Volledig scherm Enkele voorbijgangers op de plaats waar Conings afgelopen weekend werd gevonden. © Mine Dalemans

Volledig scherm De vele zoekacties naar de verdwenen militair. © Mine Dalemans

Volledig scherm De zoektocht naar het laatste, ontbrekende wapen van Conings. © Mine Dalemans