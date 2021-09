“Jos was 65 jaar, maar voelde zich nog 20”: motard verongelukt in Lanklaar, vriendin in kunstmatige coma

Hasselt Ook 38-jarige broer van aanrijder gearres­teerd na dodelijk vluchtmis­drijf in Kermt

4 september Er is een tweede man opgepakt in de zaak rond het vluchtmisdrijf in Kermt van vrijdagnamiddag. De 77-jarige Paul Briers kwam er om het leven bij een dodelijk ongeval. De automobilist is weggevlucht na het ongeval, maar ging zich later toch aanmelden bij de politie LRH.