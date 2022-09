Jongeren gooien ruiten in “omdat ze zich vervelen”

De feiten speelden zich af afgelopen vrijdagavond. “We kregen een melding dat er jongeren bezig waren met het aanbrengen van opzettelijke beschadigingen op de Stadsgraaf in Dilsen-Stokkem", klinkt het bij de politie. “Dat was omstreeks 18.30 uur. Ter plaatse troffen we de drie jongeren aan. Ze gaven eigenlijk meteen toe dat ze aan het werk waren uit verveling. Wij begaven ons vervolgens naar de ouders van de kinderen. Allemaal kregen ze een bezoekje van onze patrouille. Vervolgens gingen we in gesprek met hen om het over dit gedrag te hebben.”