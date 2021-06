“Je blijft voor altijd mijn lieve Jürgen”: familie neemt vandaag afscheid van Jürgen Conings

Het was een komen en gaan aan uitvaartcentrum Papillon in Maasmechelen. Zeker negenhonderd mensen kwamen hun steun betuigen voor de vriendin van Conings, maar een groot deel was er ook om een laatste groet te brengen aan hun ‘held’. Conings wordt in bepaalde kringen als een martelaar beschouwd en velen betwijfelen dat hij uit het leven is gestapt, ook al communiceerde het federaal parket dat de autopsie op zelfdoding met een vuurwapen wijst. Zo twijfelen ook de nicht en tante van Jürgen Conings, die gistermiddag plots met een vonnis van de rechter in kort geding in de hand richting uitvaartcentrum stapten. Een deurwaarder zou er op toezien dat ‘de familie een waardig afscheid zou krijgen’.