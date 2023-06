In Limburg eerste nieuwe provinciebestuur een feit: zes gedeputeerden geïnstalleerd

Foto-expo in de Velinx neemt bezoekers mee op pelgrims­tocht naar Compostela

De Tongerse Compostelavrienden stellen in de maand juli een selectie foto’s tentoon van hun pelgrimages naar Galicië in De Velinx. Deze expo ‘Onderweg naar….’ loopt in het kader van het thema ‘Verbinding’ van de zevenjaarlijkse Kroningsfeesten.