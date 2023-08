"Ik ben fel aan haar gehecht, dus het zal emotioneel worden": na maanden revalideren gaat Mila (2) vrijdag voor het eerst naar school

“Nee, er is mij niets beloofd!”: oppositie­le­den en ex-N-VA’ers Ver Berne en Hermans stappen over naar Open Vld

Erik Ver Berne en Eef Hermans - ex-N-VA - zullen in 2024 op de lijst staan van Open Vld. De liberale partij voert nu samen met CD&V het beleid, terwijl Ver Berne en Hermans nog anderhalf jaar in de oppositie zetelen. “Nee, er is mij niets beloofd”, zegt Ver Berne, ooit nog OCMW-voorzitter. Ver Berne haalde vorige verkiezingen vlot 1.200 stemmen.