Huiszoeking bij Jurgen Conings: speurders nemen DNA-stalen mee

Rond 23 uur stonden een tiental federale speurders plots aan de woonst van Jürgen Conings, de meest gezochte Belg van het moment. Een huiszoeking bleek noodzakelijk en dringend. Eén van de hoofdredenen was gelinkt aan het vinden van een aantal voorwerpen tijdens de sweeping van de afgelopen dagen in het Nationaal Park. Zo werd ondermeer een soort jagerstentje aangetroffen. Of Conings er in verbleef is niet duidelijk, maar het federaal parket wil alles kunnen uitsluiten.