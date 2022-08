Hond overleeft verkeersongeval niet

Opgrimbie Vrouw overleden na botsing tegen gevel in Opgrimbie

Een 67-jarige vrouw uit Maasmechelen is dinsdagochtend bezweken aan de gevolgen van een botsing. Ze reed met haar auto tegen de gevel van een gebouw aan de Heirstraat in Opgrimbie, een deelgemeente van Maasmechelen. Over de oorzaak van het ongeval is nog geen duidelijkheid.

2 augustus