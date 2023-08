Hennepkwekerij aangetroffen in woning in Geleen

Meer dan 100 dieren in beslag genomen bij boer in Sint-Trui­den: “Eigenaar is al meerdere keren veroor­deeld voor verwaarlo­zing”

Bij een boer in Gelinden bij Sint-Truiden zijn dinsdagnamiddag meer dan 100 dieren in beslag genomen. Dat gebeurde na een controle van het Agentschap Dierenwelzijn, want de man werd al meerdere keren veroordeeld voor de verwaarlozing van zijn dieren. De 42 schapen, 46 kippen en 28 ganzen werden naar het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen.