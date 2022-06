Groep Cretskens wint Ondernemersprijs Herman Dessers

Lommel Ooit begonnen als kruide­niers­zaak, nu bestaat iconische Café De Kroon 120 jaar: “Van dokters tot doppers, voor iedereen is dit café een thuis”

Geen café in Noord-Limburg dat zo iconisch is als Café De Kroon in Lommel. Dit jaar bestaat het stukje erfgoed 120 jaar en dat wordt tijdens het Hemelvaartweekend uitgebreid gevierd. Wat ooit begon als een kruidenierszaak, groeide uit tot een thuis voor alle lagen van de maatschappij. “We maken er een erezaak van om zo weinig mogelijk aan het concept te veranderen”, vertelt uitbater Bart Sevens. Samen het Sevens duikt onze reporter onder in de wondere geschiedenis van het bruine café.

