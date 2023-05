Gekte rond vedette Burak, trainer Velázquez en salarisbetalingen? Vitesse-huurling Thomas Buitink blijft koel in de hectiek van Sittard

The Belgian Bullet Luca Brecel komt weer thuis in ‘zijn’ snooker­club: “Mijn leven is compleet nu”

Als eerst Europeaan van het vasteland sleepte de Maasmechelse Luca Brecel maandag de titel van ‘wereldkampioen snooker’ in de wacht. Na een reis van zo’n acht uur uit het Engelse Sheffield kwam The Belgian Bullet weer aan bij zijn vertrouwde snookerclub Riley Inn in Genk. Waar maandagavond nog vol spanning de finale gevolgd werd, was er gisteren tijd voor ontspanning, een spelletje snooker en barbecue: “We zijn tros op Luca!”