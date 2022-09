Gekende Ford-dealer Frank Driesen verongelukt dag voor 54ste verjaardag

Oudsbergen Verpleeg­kun­di­gen starten unieke praktijk in Oudsbergen: “Uren thuis wachten tot we langskomen is voorbij”

Als we aan thuisverpleging denken, zien we helaas vaak beelden van dolle autoritten en wachtende immobiele patiënten. Een sector waarin het personeel vaak wegloopt door de hoge werkdruk én waarbij ook de patiënt soms gefrustreerd achterblijft. In Oudsbergen wordt nu dé mogelijke oplossing uit de grond gestampt. “’Centraal’ is de eerste verpleegsterspraktijk waar je altijd terecht kan", legt mede-oprichtster Sylvie Fransen uit.

